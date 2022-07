Cozinhar com azeite extravirgem preserva nutrientes e ajuda a absorvê-los, diz estudo

Isso porque, riquíssimo em gorduras monoinsaturadas, o azeite tem, por consequência, grande potencial antioxidante, e isso ajuda a preservar os nutrientes dos alimentos. “Por causa dessa ação, a degradação do azeite é mais lenta em comparação com os demais óleos. E isso protege tanto os nutrientes do próprio azeite como os dos alimentos”, explicou em um comunicado o líder do estudo, o farmacêutico José Fernando Rinaldi de Alvarenga, do Centro de Pesquisas em Alimentos da USP (Universidade de São Paulo).