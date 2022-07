Além de perigosos para a saúde, alimentos ultraprocessados podem viciar, aponta estudo

Dor de cabeça, irritabilidade e ansiedade são alguns dos sintomas mais comuns da abstinência, e são esses processos que fazem com que uma pessoa seja mais suscetível a recaídas. Com base nesta informação, os estudiosos analisaram o comportamento de 231 participantes que tentaram reduzir ou cortar do cotidiano alimentos como bolos, pizza e batatas fritas.