Susana Naspolini morre aos 49 anos após 5º câncer e deixa legado de força e esperança

Durante todos estes eventos, ela se manteve surpreendentemente forte, enfrentando as dificuldades com coragem apesar do medo. “Não é fácil, mas a dica que eu dou é focar na solução e não ficar alimentando a dor. Nunca me perguntei: ‘Por que eu?’”, exemplificou ela à publicação do INCA, afirmando que também sempre tentou passar isso para a filha ao falar com ela sobre os diagnósticos.