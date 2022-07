Por que cena de Juma e Jove no rio gerou comentários de especialistas de saúde?

De acordo com a médica Carolina Ramos, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), fazer sexo na água é, em geral, arriscado por facilitar infecções. Com a penetração, fissuras minúsculas podem acontecer na parede do canal vaginal e, conforme estes microcortes ficam em contato com a água, há um risco maior de micro-organismos as infectarem. O ato, inclusive, é ainda mais perigoso quando em um ambiente natural, como um rio, um lago ou o mar, já que a água, ali, não é tratada.