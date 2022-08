EUA aprova calcinha especial contra infecções sexualmente transmissíveis: como funciona

De acordo com informações divulgadas pelo veículo “ The New York Times”, a decisão do FDA se deu a partir de diversos documentos submetidos pela marca com informações sobre a espessura do material, a elasticidade, a resistência e outras características do produto. Não foi necessário, segundo o órgão, a realização de testes clínicos para a liberação do método como efetivo na redução do risco de contágio por ISTs durante o sexo oral.