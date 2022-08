Métodos contraceptivos pelo SUS: 9 tipos são oferecidos de graça e incluem até implante

Menos conhecido que a camisinha, o diafragma também é um método de barreira. Em forma de anel (como um coletor menstrual mais “raso”), ele é colocado internamente no canal vaginal de forma a cobrir o colo do útero, bloqueando então a passagem do espermatozoide. Este método, porém, não é tão eficaz quanto a camisinha em termos de prevenção da gravidez e não funciona contra doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, para adquiri-lo é preciso consultar um médico para receber um treinamento específico de como inserir o dispositivo, bem como medir o colo do útero para ter um diafragma do tamanho apropriado.