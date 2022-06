Isabella Scherer conta por que foi proibida de fazer sexo na gravidez: quando pode ocorrer?

“Comecei a usar progesterona à noite, coloquei pessário – estrutura que coloca no colo do útero para dar sustentação – e nossa relação sexual foi totalmente barrada pelo nosso médico”, explicou ela usando a ferramenta Stories. Ao mencionar o pessário, ela se referiu a um objeto de silicone geralmente no formato de um anel que foi indicado a Isabella após a medida do colo do útero da chef diminuir de 44 milímetros para 23,5.