Renato Aragão teve quadro conhecido como "mini AVC": entenda o que é e como identificar

Após o pai, Renato Aragão, ser internado, a filha do humorista, Livian, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, afirmando que o ator está bem, e detalhando o diagnóstico. “Ele teve um AIT, acidente isquêmico transitório. Está sob vigilância neurológica, muito bem monitorado e com muito amor e carinho”, pontuou ela sobre o ator, que já teve um acidente vascular cerebral (AVC) em 2015.