Hailey Bieber revela anomalia cardíaca que causou "mini-AVC": "Buraco no coração"

Incertos se a combinação desses fatores seria a causa do AIT, os médicos seguiram fazendo exames. Após uma ultrassonografia doppler transcraniana, a raiz do problema foi encontrada. "Encontraram um defeito do septo atrial, uma falha entre as câmaras do coração. É algo congênito, que deveria ter fechado sozinho. Descobriram que eu tinha um defeito de nível cinco, o mais alto. O meu era extremamente largo".