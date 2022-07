Como cérebro se adapta quando parte dele está "morta", caso de atriz de "Game of Thrones"?

“Há uma parte do meu cérebro que não é mais utilizável e é incrível que eu seja capaz de falar, às vezes de forma articulada, e viver minha vida normalmente sem grandes repercussões. Estou em meio a uma minoria. Tem bastante ‘faltando’ [do cérebro]”, disse a atriz, explicando com as próprias palavras como ter esta parte “morta” do cérebro não acabou influenciando em questões como fala e movimento, algo que geralmente ocorre com pacientes de acidente vascular cerebral (AVC).