Primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil: como reconhecer a doença

O diagnóstico do paciente, segundo o comunicado, foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, e o quadro começou com febre e dores musculares no dia 28 de maio. Atualmente, o paciente está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e todos os contatos dele vêm sendo monitorados por equipes de vigilância. Além do caso confirmado, a prefeitura de São Paulo monitora ainda um caso suspeito na cidade, uma mulher de 26 anos também moradora da Capital.