Anticoncepcional masculino pode estar disponível em breve: método dura anos e é 97% eficaz

O anticoncepcional Risug (Inibição Reversível do Esperma Sob Controle, na sigla em inglês) é um gel que danifica as caudas dos espermatozoides, impedindo-os de fertilizar um óvulo. Após anestesia local no saco escrotal, a injeção é aplicada nos canais deferentes, que transportam os espermatozoides depois de seu amadurecimento para que se juntem aos líquidos seminais e formem o sêmen.