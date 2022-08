Jovem com autismo quebra preconceitos na web e coleciona conquistas: fará faculdade de medicina

Com apenas 20 anos, Raquel é estudante do curso de medicina e viraliza com conteúdo bem diferente dos publicados pela maioria das garotas de sua idade. Convivendo com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a jovem faz vídeos que ajudam a quebrar mitos sobre a condição e fala abertamente sobre como lida com o quadro.