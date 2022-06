Após explicar inchaço do rosto, Joelma descobre mais consequências da Covid e está internada

Após dar entrada na unidade Itaim do Hospital São Luiz, em São Paulo, para ser examinada por completo devido aos quatro episódios de Covid-19 que teve desde 2020, a cantora Joelma foi diagnosticada com outras condições de saúde. Recentemente, ela surgiu com o rosto bastante inchado e creditou a questão à última infecção pelo vírus, em abril deste ano - e, agora, ela descobriu ter esofagite, gastrite e um edema, também por conta do coronavírus.