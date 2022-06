O que é a síndrome rara que fez Nadal ter de jogar com o pé totalmente anestesiado?

Recentemente, após jogar uma partida de tênis inteira com o pé totalmente anestesiado, Rafael Nadal falou publicamente sobre a própria saúde. O tenista, de 36 anos, sofre de muitas dores nesta parte do corpo e cogita inclusive deixar as quadras a depender do desenrolar do problema. "É óbvio que, nas circunstâncias em que estou, não posso continuar jogando", disse ele, se referindo às consequências da chamada Síndrome de Mueller-Weiss, doença rara com que o astro foi diagnosticado no passado.