Häagen-Dazs recolhe 5 sorvetes no mundo todo por traços de substância perigosa à saúde

“Identificou-se no aroma de baunilha traços de 2-cloroetanol, substância que foi resultante do processo de extração deste aroma”, pontuou a empresa na nota, se referindo a uma substância que, apesar de não ter estudos conclusivos, costuma ser derivada do chamado óxido de etileno (ETO), agente cancerígeno. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não há um limite tolerável para a presença destas substâncias em alimentos no Brasil.