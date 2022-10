Quando é preciso fazer traqueostomia em bebê, como acontece com filha de Juliano Cazarré?

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico no qual é realizada uma abertura na traqueia, órgão do sistema respiratório localizado no pescoço e em forma de tubo que permite a passagem do ar. Nesta cirurgia, após a abertura da traqueia, uma cânula é inserida no local, permitindo a permeabilidade da via – ou seja, a passagem de ar.