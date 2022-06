O que é a condição cardíaca rara da filha de Juliano Cazarré? Especialista explica

“Neste procedimento de cateterismo, nós colocamos um stent em uma veia que todo beb~e tem dentro da barriga da mãe, o canal arterial, que tende a fechar após o nascimento. O stent impediria o fechamento do canal”, explica a diretora do SBHC, ressaltando que ainda há de se avaliar como está a passagem de sangue entre o lado esquerdo e o direito do coração. “Esta passagem deve ser ampla. Todo bebê tem esta passagem quando nasce e, na Anomalia de Ebstein, se ela não for ampla, deve ser ampliada seja por cateterismo ou cirurgia”, afirma.