Aos 3 meses, filha de Cazarré faz cirurgia para reparar definitivamente o coração: "Será curada"

De acordo com a cardiologista pediátrica Juliana Rodrigues Neves, diretora do Departamento de Intervenções em Cardiopatias Congênitas da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHC), a Anomalia de Ebstein é uma cardiopatia que faz a “porta de entrada” do coração (válvula tricúspide) se formar em um local diferente. Isso, por sua vez, torna difícil o retorno do sangue “usado” aos pulmões.