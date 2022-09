Como Claudia Raia: 8 famosas que viveram os riscos da gravidez tardia e mostraram que ela é possível

Para isso, Márcia buscou o método da estimulação hormonal, e relatou não ter vivenciado consequências ruins durante o processo. Ao longo da gravidez, no entanto, ela teve algumas complicações - e as gêmeas geradas pela apresentadora vieram ao mundo prematuramente em 2012. A experiência, no entanto, é algo de que Márcia se lembra com carinho, além de viver a maternidade das pequenas intensamente.