Engravidar aos 55 é raro, mas há fatores que facilitam que aconteça: entenda cuidados e riscos

Usando seu perfil no Instagram, a atriz Claudia Raia publicou recentemente um vídeo que parou a internet. Ao lado do marido, ela surgiu dançando sapateado - e, de forma divertida, com um terceiro som de pés batendo no linóleo, a atriz mostrou o barrigão da gravidez de seu terceiro filho. Na web, a notícia foi recebida com alegria, mas também com apreensão e especulações devido ao fato de que Claudia tem 55 anos, se tratando, portanto, de uma gestação considerada tardia.