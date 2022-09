Criticada por “esconder” FIV, Claudia Raia explica que processo não deu certo: “Tinha desistido”

“Fiz o tratamento de cinco semanas com vários hormônios, realmente é pesado, mas tive, antes disso, uma conversa com Deus muito séria. Eu disse: ‘Não vou tentar mais de uma vez, não vou desafiar o destino. Se for, ok, se não for, vou entender’. Fiz todo o tratamento. O que aconteceu é que os embriões não se formaram. Eu falei: ‘Ok, já entendi, não era para ser’”, afirmou a atriz, que teve, tempos depois, a primeira surpresa.