Sem dores na boca, blogueira descobre infecção dental e associa a 7 sintomas pelo corpo por 5 anos

“A boca está ligada ao corpo e infecções e inflamações nela podem, frequentemente, resultar em sofrimento no corpo como um todo”, afirma a cirurgiã-dentista. De acordo com ela, quadros de saúde bucal já foram citados na literatura científica como causa de perda de rendimento por atletas de alta performance, partos prematuros e crianças com baixo peso (no caso de diagnósticos em grávidas) e endocardite bacteriana (entre pacientes com problemas cardíacos).