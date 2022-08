"Ameba comedora de cérebro" faz possível vítima nos EUA: cuidado simples evita doença fatal

Ainda que rara, a infecção por uma ameba apelidada de “comedora de cérebros” é algo real – e, recentemente, um novo caso suspeito foi registrado nos Estados Unidos. De acordo com informações disponibilizadas pelo departamento de saúde local à mídia norte-americana, uma criança morreu na última quarta-feira (17) e testes estão em andamento para confirmar a chamada meningoencefalite amebiana primária – doença com altas taxas de letalidade que pode ser prevenida com cuidado simples.