No ar em "Todas as Flores", Ana Beatriz Nogueira superou câncer e enfrenta doença incurável com otimismo

No começo do ano, Ana Beatriz Nogueira foi surpreendida com um diagnóstico de câncer no pulmão e precisou passar por uma cirurgia para a retirada do tumor maligno. “Tiraram um pedaço do órgão, todo o lóbulo inferior esquerdo. O tumor era pequeno e estava encapsulado. Não tinha metástase. Os médicos falam que estou curada”, explicou à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo.