8 exercícios para fazer em casa e fortalecer os músculos apenas com o peso do corpo

Exercício clássico, a flexão começa com o indivíduo se ajoelhando e apoiando as palmas das mãos no chão de forma afastada. Na sequência, ele deve tirar os joelhos do chão, sustentando o corpo apenas com a ponta dos pés e os braços, que devem ficar na lateral do corpo, na altura do peito. Erga então o corpo usando a força dos braços e retorne à posição inicial, com os cotovelos dobrados. Repita o movimento em séries curtas.