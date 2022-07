4 exercícios para fortalecer e tonificar os braços em casa usando uma cadeira

Para quem for mais avançado na prática de exercícios e quiser trabalhar também os músculos do core além dos braços, este exercício é uma boa opção. Agache diante da cadeira, com as costas viradas para ela. Apoie as mãos no chão à sua frente, estique os braços e, uma por vez, leve as pernas para trás, apoiando as pontas dos pés no assento da cadeira.