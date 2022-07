Conheça 9 regras para emagrecer fazendo só caminhada

Tão importante quanto a velocidade da caminhada é a frequência com que o exercício é feito. De acordo com a Escola Superior Americana de Medicina do Esporte, a média semanal recomendada de exercícios físicos quando o objetivo é emagrecer é de, no mínimo, 200 minutos – e isso significa que, com meia hora de caminhada por dia ou 40 minutos distribuídos entre cinco dias na semana, é possível ver resultados.