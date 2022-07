Nutricionista indica o que comer à noite para ganhar músculos no dia seguinte

“Se a pessoa vai treinar no outro dia de jejum, ela precisa fazer uma refeição completa na janta, com carboidrato, proteínas e gorduras boas. Isso vai ser armazenado como glicogênio hepático e muscular para, no outro dia, quando ela for treinar, ter uma reserva de energia”, afirma ela, detalhando alimentos que podem ser incluídos no cardápio do jantar para quem quer ganhar massa e treina pela manhã.