6 exercícios para quem não curte muito academia e quantas calorias cada um deles gasta

Para quem procura algo realmente diferente e que não remete em nada ao ambiente da academia, as aulas de circo são uma ótima opção. Nela, inúmeras habilidades são exercitadas com o auxílio de equipamentos inusitados - e, além de ser uma atividade dinâmica, ela exige bastante do corpo, ajudando na definição dos músculos e gastando cerca de 500 calorias em uma hora da prática.