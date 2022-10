Aos 80 anos, Paul McCartney impressiona e desafia “padrões da velhice” com pose de ioga

“Eu faço um pouco de exercício, mas não malhação pesada. Sou vegetariano. Não sei, pode ter algo a ver com isso. Então, me sinto muito bem. Eu tenho romance na minha vida. Acho que tem muito a ver com isso. É uma coisa boa, uma boa mulher. Me sinto realmente bem. Me sinto apto. Não sei porque, particularmente, mas sinto”, explicou o ex-Beatle, em uma entrevista dada em 2013 para o canal VH1.