9 famosas que já falaram abertamente sobre transtornos alimentares e má relação com a comida

De acordo com a famosa, o fato de ela não se aceitar e ceder a pressões externas foi o principal motivo para que ela tivesse depressão. “Não me achava bonita suficiente e consequentemente não me achava boa para nada”, pontuou a atriz que, atualmente, tem uma boa relação com a comida, cuida da saúde mental e lida bem com o próprio corpo.