Sogra de Rafael Cardoso o ajudou a ficar vivo: ator descobriu doença silenciosa graças à ela

Na ocasião, Rafael Cardoso se emocionou bastante ao revelar que enxergou na sogra uma atitude de mãe - que ele não tem presente desde a infância. "Foi ela que ficou no meu pé. A gente fica em negação quando tem alguma coisa, assim: ‘Ah não, está tudo certo! Está tudo bem, estou com saúde! Imagina! Corro, faço treino’... E aí a gente se depara com essas situações. Ela realmente foi quem ficou no meu pé, fez o papel de mãe. Eu perdi minha mãe com onze anos de idade e ela fez esse papel de estar do meu lado, puxar a orelha. Ela que me levou para fazer o exame, foi junto comigo", declarou.