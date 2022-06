7 famosos que já tiveram burnout e falaram de forma aberta sobre o assunto

Além de depressão e síndrome do pânico, o cantor sertanejo também sofreu com episódios de esgotamento e falou abertamente sobre seus problemas nas redes sociais. Aos fãs, ele deixou mensagens de incentivo. “Lute! E escute somente as vozes que te incentivam a chegar lá. Segure nas mãos de quem também deseja que você seja um vencedor. Vença as dores”, escreveu Lucas em uma publicação para apoiar quem passava por problemas semelhantes aos dele.