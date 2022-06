Ex-atriz ícone dos anos 90 mostra realidade com fibromialgia: “Não foi fácil chegar até aqui”

Usando seu perfil no Instagram, a ex-atriz Daniele Valente, mais conhecida como Dani Valente, postou um retrato honesto de sua experiência com uma doença incurável. Atuando hoje como nutricionista holística nos Estados Unidos, a ex-atriz tem fibromialgia, uma doença conhecida por causar fortes dores pelo corpo - e, com duas fotos, ela mostrou a evolução do quadro de forma inspiradora.