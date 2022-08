Componente do peixes e das nozes pode ajudar a prevenir câncer de mama, aponta estudo

De acordo com um estudo recente, há chances de certos alimentos ajudarem na prevenção contra um dos tipos de câncer mais comum em mulheres. Segundo a pesquisa, uma dieta rica em peixes e oleaginosas - especialmente as nozes - pode atuar na diminuição dos riscos de se desenvolver câncer de mama - e isso tem relação com certas substâncias presentes na composição destes alimentos.