Alimentos ricos em potássio, como banana, fazem bem à saúde cardíaca de mulheres

Em um comunicado publicado no site da universidade, Liffert Vogt, que liderou a pesquisa, afirmou que os resultados sugerem que o potássio ajuda a preservar a saúde do coração, efeito decorrente, a princípio, do fato de que ele ajuda a eliminar mais sódio na urina. Isso, no entanto, beneficia mais mulheres do que homens.