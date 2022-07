Alimentos de cor forte podem ser especialmente benéficos para o cérebro da mulher, diz estudo

O trabalho, que revisou e analisou dados de pesquisas anteriores, detalhou que várias condições degenerativas - desde doenças autoimunes até demência, são mais frequentes em mulheres do que em homens apesar da diferença na expectativa de vida. "Se você considerar todas as doenças autoimunes coletivamente, as mulheres representam quase 80%. Então, por causa dessa vulnerabilidade, ligada diretamente à biologia, as mulheres precisam de cuidados preventivos extras", afirmou Billy R. Hammond, principal autor do estudo, em um comunicado publicado no site da universidade.