Tomar de um a três cafezinhos todo dia pode prolongar a vida, mesmo se adicionado açúcar

As pessoas que tomam 3 xícaras de café amargo e sem açúcar por dia, por exemplo, têm 29% menos probabilidade de morrer do que as que não bebem. A tendência foi basicamente a mesma para as pessoas que gostam de açúcar na bebida, com 3 xícaras de café açucarado por dia reduzindo o risco em 28% em comparação com os não consumidores.