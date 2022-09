Viih Tube descobriu gravidez após sentir dor na relação: existe ligação? Médico explica

Surpreendendo a todos, Viih Tube usou as redes sociais para anunciar que está grávida - e, no vídeo, ela e o namorado, Eliezer, afirmaram que a descoberta começou com algo inusitado quando o assunto é gravidez. Segundo o casal de ex-BBBs, Viih buscou o atendimento ginecológico por estar sentindo dor na relação sexual - e, no consultório, recebeu duas alternativas: gravidez ou um cisto a ser tratado.