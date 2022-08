Enxaqueca na gravidez: quadros como o que acomete Virginia são raros e merecem atenção

Devido especialmente a certas flutuações hormonais, as dores de cabeça - até para quem sofre de enxaqueca - tendem a diminuir durante a gravidez, mas com a influencer Virginia Fonseca aconteceu o oposto. Desde o último sábado (15), ela está internada com fortes dores de cabeça, sendo diagnosticada com enxaqueca e cefaleia refratária - e, apesar de casos assim na gestação serem raros, especialistas e órgãos de saúde explicam que existem algumas hipóteses sobre a causa do problema.