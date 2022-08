Anvisa sugere medidas para adiar chegada da varíola dos macacos no Brasil: veja

Diante do aumento constante de casos da chamada varíola dos macacos pelo mundo nos últimos meses, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se pronunciou recentemente. Em meio à circulação do vírus causador em países onde ele não costumava se apresentar, o órgão sugeriu algumas medidas simples de prevenção – tudo visando adiar a chegada da doença no Brasil.