Queda na vacinação contra polio e sarampo gera preocupação: doenças erradicadas podem voltar

A cidade de São Paulo começou uma campanha de imunização contra sarampo e poliomelite em abril para incentivar o reforço na população, que teve uma queda brusca de vacinação desde 2018. Ambas as doenças voltaram a preocupar as autoridades de saúde, que temem novos surtos de sarampo e a volta da polio, erradicada no país há mais de 30 anos.