Nova vacina contra HIV induz resposta imune em 97% das pessoas em estudo

Ainda de acordo com o trabalho científico, divulgado pela revista Sciene, a vacina não provocou efeitos adversos graves, apenas leves incômodos no local da aplicação, dor de cabeça e/ou mal estar passageiro. Nenhum dos participantes adquiriu HIV durante o tempo do estudo. As próximas fases vão tentar definir quanto tempo a imunidade dura e se é preciso incluir reforços no imunizante.