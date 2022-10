Vacinas para câncer podem chegar até 2030, dizem criadores de tecnologia inovadora

Segundo Ozlem, as vacinas baseadas em mRNA, caso do imunizante da Pfizer contra a Covid-19, funcionam levando ao corpo um cartaz de “procurado” no qual o “inimigo” em questão é o patógeno. No caso da Covid-19, a vacina ensina o corpo a reconhecer e atacar o vírus, enquanto no caso do câncer, ela ensina o sistema imunológico a diferenciar as células cancerosas das normais.