Dois estados brasileiros já têm transmissão local da varíola dos macacos: como se proteger?

Duas semanas após a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil, dois estados anunciaram a identificação de transmissão local. Agora, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, há pacientes diagnosticados com “monkeypox” sem histórico de viagem a países com transmissão comunitária ou contato com viajantes – e, segundo autoridades em saúde, há algumas formas de se prevenir contra a doença.