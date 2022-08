"Teste do beliscão": viral do TikTok funciona mesmo e é truque para identificar desidratação

Recentemente na plataforma de vídeos curtos TikTok, a indicação de um truque para identificar desidratação viralizou. Diante da popularidade do vídeo, que chegou a especialistas em saúde, o médico Karan Rangarajan, do NHS (serviço nacional de saúde do Reino Unido) reagiu à dica do " teste do beliscão", explicando que ela é usada até na comunidade médica.