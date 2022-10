Surto de meningite em SP já soma 10 vítimas: como se proteger da doença

No caso do surto restrito às duas regiões citadas, no entanto, adultos podem, excepcionalmente, se vacinar. “Apenas em situações excepcionais, como a do surto localizado que ocorre no momento nos distritos da Vila Formosa e Aricanduva, os imunizantes são indicados para adultos. A exceção são profissionais de saúde, que podem ser vacinados mediante comprovante de vínculo empregatício em serviço de saúde do município de São Paulo, documento de Conselho de Classe, comprovante de profissão, certificado ou diploma. A vacinação desses profissionais está liberada até fevereiro de 2023”, reforçou o órgão.