Botão do ônibus, barra do metrô, ao provar roupas: onde se pega varíola dos macacos?

Além disso, Eduardo Medeiros frisa ainda que, no caso de roupas de fato usadas por uma pessoa diagnosticada com a doença (bem como lençóis e outros itens pessoais), é preciso ter cuidados especiais. Na hora de trocar a roupa de cama do paciente ou lavar as peças usadas por ele, é indicado não sacudi-las para não espalhar vírus no ambiente, usar máscara durante o manuseio, colocá-las diretamente na máquina de lavar e higienizar bem as mãos logo em seguida.