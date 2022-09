Se você segue em home office, deve se atentar para sintomas de trombose: 5 sinais de alerta

Mesmo após a flexibilização das medidas coletivas de prevenção à Covid-19, muitas empresas mantiveram seus funcionários permanentemente em home office ou em esquemas que dividem as semanas entre dias de trabalho em casa e no escritório. Apesar de cômodo para a maioria, porém, o trabalho remoto tende a resultar em uma menor movimentação do corpo - algo que aumenta os riscos de trombose. Veja sintomas da doença para reconhecer e dicas para preveni-la: